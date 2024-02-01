Ушел с серым рюкзаком: приморцы бьют тревогу из-за пропажи родственника

Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину. 24 января 43-летний Василий Парахин по неизвестной причине перестал выходить на связь с родственниками, до сих пор его семья не знает, что с ним. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на приморца. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».