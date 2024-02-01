Ушел с серым рюкзаком: приморцы бьют тревогу из-за пропажи родственника

Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину. 24 января 43-летний Василий Парахин по неизвестной причине перестал выходить на связь с родственниками, до сих пор его семья не знает, что с ним. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на приморца. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Рост Василия — 180 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы.
Последний раз его видели в темно-зеленом пуховике, такого же цвета спортивных штангах, черных угги и синей шапкой с цветными полосками. С собой у него был серый рюкзак.
Все, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, могут позвонить по следующим номерам: 8−423−226−71−71, 102 или 112 (полиция) или 8−914−721−22−32, 8−924−009−92−21.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как волонтеры прошли больше 300 километров в поисках 72-летней Татьяны, которая оказалась бабушкой хоккеиста молодежной команды «Тайфун» Михаила Билого.