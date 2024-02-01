Жильцы многоэтажки в Новосибирске задыхаются от трупного запаха без причины.

Источник вони на протяжении нескольких дней не могут обнаружить ни полицейские, ни сотрудники УК, ни Росгвардия.
Как сообщил портал «Атас.инфо», проблемы начались в одной из многоэтажек на улице Виталия Потылицына около недели назад. За это время силовики вместе с представителями жидищно-коммунальных служб провели поквартирный обход, обследовали чердаки и подвалы, однако источник неприятного запаха так и не нашли.
Жители дома даже написали заявление в полицию. Его приняли в работу. Не исключено, что неприятный запах доносится из одной из квартир, поскольку в сотрудники правоохранительных органов смогли попасть далеко не во все жилые помещения. Некоторые из них еще вообще не проданы. Другие проданы, но не заселены. А пока идет разбирательство, горожане продолжают страдать от вони, которая особенно усиливается по утрам.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что спасатели нашли два трупа в закрытых изнутри квартирах Новосибирска.