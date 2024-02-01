Жильцы многоэтажки в Новосибирске задыхаются от трупного запаха без причины.

Жители дома даже написали заявление в полицию. Его приняли в работу. Не исключено, что неприятный запах доносится из одной из квартир, поскольку в сотрудники правоохранительных органов смогли попасть далеко не во все жилые помещения. Некоторые из них еще вообще не проданы. Другие проданы, но не заселены. А пока идет разбирательство, горожане продолжают страдать от вони, которая особенно усиливается по утрам.