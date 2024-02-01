В Новосибирске больше трех дней не могут найти 15-летнюю девочку

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700−54−52 . Ранее мы писали, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Понамарева (Лященко). Связи с ней нет с 22 января 2024 года.