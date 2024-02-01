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В Новосибирске больше трех дней не могут найти 15-летнюю девочку

В Кировском районе Новосибирска пропала 15-летняя Дария Симакова.
Источник: Лиза Алерт

Девочка ушла из дома 28 января в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы подростка: рост 150 см, телосложение нормальное, цвет глаз серый, волосы черные. Девочка была одета в черную куртку с капюшоном, темные джинсы клеш, черные ботинки, черную вязаную шапку, серо-розовый в крупную клетку шарф. С собой у нее был черный рюкзак и гитара в черном чехле. Из особых приметы — носит очки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700−54−52. Ранее мы писали, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 35-летняя Екатерина Понамарева (Лященко). Связи с ней нет с 22 января 2024 года.

Вячеслав Зубарев.