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В Шымкенте выявили водителя-нарушителя с долгом в 27 млн тенге

Система «Коргау» в Шымкенте отследила водителя Lexus, который уклоняется от уплаты многомиллионного долга. Программа выдала информацию о движущемся по проспекту Тауке хана должнике, а патрульные его задержали, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Как рассказали в полиции, за автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге.

Должника предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его «железного коня» водворили на штрафную стоянку.

В полиции отметили, что приложением «Коргау» стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявлять автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.