В Шымкенте выявили водителя-нарушителя с долгом в 27 млн тенге

Как рассказали в полиции, за автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге.
Должника предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его «железного коня» водворили на штрафную стоянку.
В полиции отметили, что приложением «Коргау» стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявлять автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.