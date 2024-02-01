В Шымкенте выявили водителя-нарушителя с долгом в 27 млн тенге

В полиции отметили, что приложением «Коргау» стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с «группой риска», то есть выявлять автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.