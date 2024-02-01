Женщина и ребенок едва не умерли после введения антибиотика в СКО

Первое обращение на станцию скорой медицинской помощи поступило около полудня: 14-летнему пациенту стало плохо после приема «Цефтриаксона». Прибывшие по вызову медики выяснили, что через 15 минут после введения антибиотика подросток побледнел, у него выступил пот, резко снизилось давление, затем он упал в обморок. Ему экстренно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.