Обнародованы данные о преступлениях, совершенных чиновниками

В прошлом году к уголовной ответственности были привлечены 3 575 должностных лиц. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 14,7% (459). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Из них 3 259 осужденных являются сотрудниками районного (городского) уровня, 267 — областного и 49 — республиканского.
Отмечается, что за год более чем в два раза сократилось число сотрудников республиканского уровня, совершивших преступления (в 2022 году — 110).
Должностные лица обвинялись в совершении следующих преступлений:
• хищение имущества — 2205;
• злоупотребление должностными полномочиями — 397;
• мошенничество — 272;
• получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве — 195;
• должностной подлог — 36;
• должностная халатность — 25;
• превышение должностных полномочий — 30;
• иные преступления — 415.
В результате должностных преступлений государству был нанесен ущерб в размере 1,546 трлн сумов, из которых было взыскано 84,7%, или 1,31 трлн сумов.