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В метро пассажиры одного из вагонов поезда проехались с открытой дверью — видео

В администрации метрополитена прокомментировали инцидент, произошедший сегодняшним утром.
Источник: t.me/Toshkent_metropoliteni_rasmiy

В социальных сетях распространилась информация о том, что в ташкентском метро поезд двигался с незакрытой дверью. В ГУП «Тошкент метрополитени» прокомментировали данный инцидент.

Сообщается, что 1 февраля около 08:55 была замечена неисправность одной из дверей поезда № 6, следовавшего со станции «Пахтакор».

При проверке вагона на следующей станции машинист обнаружил ручку кого-то из пассажиров, которая, попав в паз двери, помешала ей закрыться.

В настоящее время ситуация устранена и движение поезда продолжено в штатном режиме.