В метро пассажиры одного из вагонов поезда проехались с открытой дверью — видео

В социальных сетях распространилась информация о том, что в ташкентском метро поезд двигался с незакрытой дверью. В ГУП «Тошкент метрополитени» прокомментировали данный инцидент.
Сообщается, что 1 февраля около 08:55 была замечена неисправность одной из дверей поезда № 6, следовавшего со станции «Пахтакор».
При проверке вагона на следующей станции машинист обнаружил ручку кого-то из пассажиров, которая, попав в паз двери, помешала ей закрыться.
В настоящее время ситуация устранена и движение поезда продолжено в штатном режиме.