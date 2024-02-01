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Автомобиль соскользнул в Неву на Васильевском острове

Автомобиль оказался в Неве на Васильевском острове. Об этом сообщили опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Инцидент произошел на спуске Университетской набережной поздним вечером 31 января.

Очевидец происшествия не исключил, что водитель заехал на спуск, а при попытке выехать на дорогу колеса заскользили, и машина оказалась в Неве.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге возбудили второе уголовное дело по факту аварии с автобусом. ДТП произошло на перекрестке улиц Наличной и Беринга. Водитель уснул за рулем, в результате чего автобус выехал на тротуар и сбил пятерых человек, включая 16-летнего подростка.