Автомобиль соскользнул в Неву на Васильевском острове

«МК в Питере» ранее рассказывал, что в Петербурге возбудили второе уголовное дело по факту аварии с автобусом. ДТП произошло на перекрестке улиц Наличной и Беринга. Водитель уснул за рулем, в результате чего автобус выехал на тротуар и сбил пятерых человек, включая 16-летнего подростка.