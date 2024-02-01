В Москве раскрыли аферу с кражей 15 телевизоров

По данным ведомства, 40-летний фигурант нашел в интернете предложение о подработке: он должен был перевезти дорогую технику. Мужчина откликнулся и отправил к заказчику водителя грузовой машины, которого нанял для этой задачи. Когда телевизоры погрузили в авто, мошенник позвонил шоферу и сказал, что конечная точка доставки изменилась. Водитель, ничего не заподозрив, привез электронику, куда сказал наниматель. Тогда подозреваемый забрал ее и перепродал.