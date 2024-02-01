Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет

ПЕРМЬ, 1 фев — РИА Новости. Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики — от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг.
По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно.
«Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел», — говорится в релизе.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. «Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет», — уточнили в ведомстве.