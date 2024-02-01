Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет

По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно.