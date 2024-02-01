Обвинение запросило для омичей, обвиняемых в пожаре в Новоалександровке, 3,5 года колонии-поселения

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Речь идёт о пожаре, который случился в мае позапрошлого года в микрорайоне Новоалександровка. Обвиняемыми по делу проходят начальник цеха цеха АО «ТГК-11» и представитель подрядной организации.
Следствие установило, что 6 мая 2022 года мужчины проводили в Новоалександровке газосварочные работы по демонтажу металлических конструкций. При этом в Омской области действовал особый противопожарный режим.
Государственный обвинитель запросил для обвиняемых наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии-поселения с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься определенной деятельностью.
При этом прокурор просил сохранить аресты на имущество подсудимых, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим. А он превышает 100 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 37 человек.
Ранее мы писали, что прокуратура Ленинского округа контролирует установление причин пожара в девятиэтажке на улице Гашека.