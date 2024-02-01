Калининградская медсестра оформляла микрозаймы на умершую пациентку

В Калининграде сестра-хозяйка одного из учреждений здравоохранения оформляла микрокредиты на умершую пациентку.
В конце 2023 года подозреваемая, находясь по месту работы, через смартфон умершей пациентки оформила два микрозайма и завладела денежными средствами в размере 12 000 рублей. Данные средства она перевела на банковскую карту знакомых, которые впоследствии передали ей деньги.
В ходе расследования полицейские также установили, что злоумышленница сначала пыталась похитить через мобильное приложение 35 000 рублей, принадлежащие покойной, однако безуспешно.
На женщину завели уголовное дело за мошенничество.