Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец

До этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.