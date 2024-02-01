Певец Шарлот пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, заявил его отец

САМАРА, 1 фев — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот доставлен из Самары в Саратов, где пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его отец Валерий.
«Он находится в Саратове, там проходит эту экспертизу. Она касается всех дел, что ему инкриминируют. Это будет небыстро, но это нужно сделать. Экспертиза продлится не меньше месяца», — сказал собеседник агентства.
До этого Эдуард Шарлот находился под стражей в Самаре. Он стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для их возбуждения стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram*. На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Шарлот признал вину, отметив, что «совершил преступления неумышленно», заявлял следователь в суде.
Позже в отношении певца было возбуждено новое уголовное дело после видеоролика с сожжением им паспорта гражданина России — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.