Нерадивому отцу из Термеза дали 10 суток за насилие над сыном

Пресс-служба Сурхандарьинских областных судов проинформировала, что героя ролика с избиением ребенка признали виновным в оскорблении и семейном (бытовом) насилии. Суд приговорил его к административному аресту на 10 суток.
Напомним, что на днях в соцсетях распространился ролик, на котором 42-летний мужчина избивает маленького ребенка и угрожает ему выколоть глаза, сломать руки и ноги.
Сообщалось, что отцу не нравилось, что его четырехлетний сын ежедневно просил его покупать сладости и игрушки. В отношении родителя составили административный протокол по статьям 41 и 59−2 Кодекса об административной ответственности.