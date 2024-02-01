В Гродно осудили водителя автобуса, сбившего пешехода

Обвиняемый работал водителем автобуса в одной из организаций города. Утром 4 октября 2023 года он, управляя автобусом МАЗ, двигался с превышением разрешенной скорости в населенном пункте. При этом, имея проблемы со зрением, не использовал очки или контактные линзы. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость движения вплоть до остановки транспортного средства, не предоставил преимущество пешеходу. В результате совершил на него наезд и переехал.