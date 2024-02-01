В Гродно осудили водителя автобуса, сбившего пешехода

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя областного центра. Ему инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Обвиняемый работал водителем автобуса в одной из организаций города. Утром 4 октября 2023 года он, управляя автобусом МАЗ, двигался с превышением разрешенной скорости в населенном пункте. При этом, имея проблемы со зрением, не использовал очки или контактные линзы. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не снизил скорость движения вплоть до остановки транспортного средства, не предоставил преимущество пешеходу. В результате совершил на него наезд и переехал.
От полученных травм пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.
Суд Октябрьского района Гродно на основании ч.2 ст. 317 УК приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на 5 лет.
С организации-владельца автобуса взыскана материальная компенсация морального вреда, заявленного дочерями и супругой погибшего, в сумме Br95 тыс.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.