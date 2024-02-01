В Новосибирске матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор

Матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор. Материалы дела направили в мировой суд.
Ранее девушку обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и оставлении их в опасности.
ЧП произошло 20 декабря 2022 года. В тот день мать оставила годовалую дочку и двухгодовалого сына со своей знакомой. В какой-то момент женщина ушла по делам, бросив детей одних в квартире. В здании произошло возгорание, в котором малыши погибли, задохнувшись.
На девушку завели уголовное дело. Позже суд снял обвинения с матери. Однако приговор был обжалован гособвинителем.