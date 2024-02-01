В Новосибирске матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор

ЧП произошло 20 декабря 2022 года. В тот день мать оставила годовалую дочку и двухгодовалого сына со своей знакомой. В какой-то момент женщина ушла по делам, бросив детей одних в квартире. В здании произошло возгорание, в котором малыши погибли, задохнувшись.