Одного из участников перестрелки в ТРЦ «Гринвич» оставили под домашним арестом

Напомним, 26 ноября прошлого года в «Гринвиче» между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем Аллахвердиева и второго участника инцидента — Рази Халилова — задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.