Одного из участников перестрелки в ТРЦ «Гринвич» оставили под домашним арестом

Напомним, 26 ноября прошлого года в «Гринвиче» между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем Аллахвердиева и второго участника инцидента — Рази Халилова — задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил задержанных под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, прокурор подал апелляцию на это решение. Он просил оставить Аллахвердиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Областной суд, рассмотрев материалы дела и апелляционного представления, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что апелляция прокуратуры в отношении Халилова пока находится в райсуде и в облсуд еще не поступала.