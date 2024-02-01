Волжанина оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*

В рамках судебного заседания установлено, что волжанин на своей странице в соцсети опубликовал символику (флаг) экстремистского движения «Международное общественное движение ЛГБТ*» и хранил в целях массового распространения.
В соответствии с решением Верховного Суда РФ от 30 ноября 2023 года это движение признано экстремистским. В этой связи житель региона совершил административное правонарушение по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ.
Волжанин во время судебного заседания признал вину и раскаялся, пояснив, что опубликовал символику «по глупости», сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
Волжский городской суд назначил мужчине административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
ЛГБТ* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация.