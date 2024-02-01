СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года», — говорится в сообщении.
В СК пояснили, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. «Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», — уточнили в СК.
По данным ведомства, всего в районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot двумя ракетами, всего обнаружено 116 их фрагментов.