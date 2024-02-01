СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

В СК пояснили, что при работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. «Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета», — уточнили в СК.