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Жительницу Шахт осудили за ложное сообщение о теракте

Ростовская область, 1 февраля 2024. DON24.RU. К трем годам лишения свободы условно приговорили жительницу Шахт. Женщину признали виновной по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

«В августе на телефон дежурной службы УМВД России по г. Шахты поступил звонок от женщины, которая сообщила о намерениях совершить подрыв здания управляющей компании в сфере ЖКХ в связи с неоправданно высокими коммунальными платежами. В ходе проведенной экстренными службами проверки взрывных устройств в здании и на прилежащей территории обнаружено не было», — пишет источник.

Оперативники выяснили личность женщины, совершившей звонок, и возбудили в отношении нее уголовное дело.

Приговор уже вступил в законную силу.