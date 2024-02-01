Жительницу Шахт осудили за ложное сообщение о теракте

«В августе на телефон дежурной службы УМВД России по г. Шахты поступил звонок от женщины, которая сообщила о намерениях совершить подрыв здания управляющей компании в сфере ЖКХ в связи с неоправданно высокими коммунальными платежами. В ходе проведенной экстренными службами проверки взрывных устройств в здании и на прилежащей территории обнаружено не было», — пишет источник.