В Узбекистане за год произошло более 10 тыс. пожаров, 79 человек погибли

В частности, предлагается установить административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, приводящие к пожару, освобождение от ответственности лиц, по неосторожности или из-за нарушения правил пожарной безопасности которых в жилом фонде произошел пожар, не связанный с причинением ущерба здоровью людей либо с повреждением или уничтожением чужого имущества.