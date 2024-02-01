В Узбекистане за год произошло более 10 тыс. пожаров, 79 человек погибли

В 2023 году произошло 10 204 пожара, из которых 797 — на объектах, принадлежавших субъектам предпринимательства. В результате пожаров 79 граждан погибли, 172 — пострадали.
Ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам, составил 270,4 млрд сумов. Данную статистику привели на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.
Отмечалось, что, несмотря на осуществление системных мер в области предупреждения пожаров, в бытовой жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов происходят пожары с тяжелыми последствиями.
Основными причинами возникновения крупных пожаров являются:
- незнание некоторыми гражданами правил пожарной безопасности;
- пренебрежение правилами и безответственный или поверхностный подход к ним;
- сравнительно мягкие административные наказания за нарушения в сфере пожарной безопасности.
Министерством по чрезвычайным ситуациям был разработан и внесен в парламент закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс об административной ответственности.
В частности, предлагается установить административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в лесах, приводящие к пожару, освобождение от ответственности лиц, по неосторожности или из-за нарушения правил пожарной безопасности которых в жилом фонде произошел пожар, не связанный с причинением ущерба здоровью людей либо с повреждением или уничтожением чужого имущества.