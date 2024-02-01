В детском саду Уральска на детей и воспитательницу упал шкаф

«В результате падения шкафа пострадали 5 человек, 4 из них — дети. Женщина 1976 года рождения с ушибом мягких тканей бедра доставлена в городскую многопрофильную больницу. Ей назначено амбулаторное наблюдение. У девочек 2018 года рождения — ушибы мягких тканей грудо-поясничной области, правой кисти и предплечий».Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.