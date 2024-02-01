В детском саду Уральска на детей и воспитательницу упал шкаф

Как рассказали в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 1 февраля в детском саду «Сәби», который расположен в микрорайоне «Северо-Восток» города Уральск.
Вызов поступил на «103» утром в 11:30. Бригада скорой помощи прибыло в детское учреждение уже через восемь минут.
«В результате падения шкафа пострадали 5 человек, 4 из них — дети. Женщина 1976 года рождения с ушибом мягких тканей бедра доставлена в городскую многопрофильную больницу. Ей назначено амбулаторное наблюдение. У девочек 2018 года рождения — ушибы мягких тканей грудо-поясничной области, правой кисти и предплечий».Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области.
В ведомстве отметили, что после осмотра врачами областной детской многопрофильной больницы детей смогли отпустить домой, так как состояние детей оценили как удовлетворительное.
Родителям даны рекомендации по их скорейшему восстановлению.