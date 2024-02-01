В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК

«В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности», — сказал он.
Как отметил Аристов, после появления этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью УК, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.
Согласно документу, для нарушителей предусмотрен штраф 300−500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.
При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.
Если же примененное насилие квалифицировали как опасное для жизни или здоровья, либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.