В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК

При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.