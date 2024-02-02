В столице Кубани вынесли приговор участнице телешоу «Пацанки»

Девушку признали виновной по части 1 статьи 112 УК РФ.
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что 27 мая 2023 года порядка 5 часов утра фигурантка находилась в ночном клубе на улице Суворова. По версии следствия, девушка поссорилась со знакомой и на выходе из заведения ударила её в область лица.
Из материалов дела следует, что потерпевшая получила подкожную гематому в щёчной и подчелюстной областях, а также перелом нижней челюсти. В соцсетях ведомства добавили, что нарушительница признала вину, раскаялась и частично возместила знакомой ущерб.
Девушке назначили ограничение свободы сроком на 12 месяцев. Приговор законную силу ещё не имеет.
Осенью минувшего года «МК на Кубани» писал, что в столице региона вынесли приговор мужчине, подозреваемому в причинении вреда здоровью соседям.