В столице Кубани вынесли приговор участнице телешоу «Пацанки»

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что 27 мая 2023 года порядка 5 часов утра фигурантка находилась в ночном клубе на улице Суворова. По версии следствия, девушка поссорилась со знакомой и на выходе из заведения ударила её в область лица.