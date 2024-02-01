Страшная авария на севере Молдовы: В ДТП пострадали 4 человека, которые ехали на акцию протеста в Кишинев

Сегодня утром, 1 февраля 2024, на трассе между селами Пелиния и София Дрокийского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Предварительно полиция установила, что 38-летний водитель, находившийся за рулем Toyota Corolla, не справился с управлением и вылетел с дороги, выехав задним ходом за пределы проезжей части.
В машине находились три пассажира, сообщает полиция.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу Дрокии.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства, одной из причин является техническая неисправность транспортного средства.
Водитель является председателем территориальной организации политической партии в районе на севере страны и вместе с тремя пассажирами ехал на акцию протеста в Кишиневе.