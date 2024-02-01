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Страшная авария на севере Молдовы: В ДТП пострадали 4 человека, которые ехали на акцию протеста в Кишинев

ДТП произошло на трассе между селами Пелиния и София Дрокийского района.
Источник: полиция РМ

Сегодня утром, 1 февраля 2024, на трассе между селами Пелиния и София Дрокийского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно полиция установила, что 38-летний водитель, находившийся за рулем Toyota Corolla, не справился с управлением и вылетел с дороги, выехав задним ходом за пределы проезжей части.

В машине находились три пассажира, сообщает полиция.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу Дрокии.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, одной из причин является техническая неисправность транспортного средства.

Водитель является председателем территориальной организации политической партии в районе на севере страны и вместе с тремя пассажирами ехал на акцию протеста в Кишиневе.