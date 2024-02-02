Жесткое смертельное ДТП произошло в Приморье: автомобиль сложился пополам

«Cresta на запредельной скорости влетела в дерево, ствол которого оказался в салоне, а сам автомобиль сложился пополам», — передает телеграм-канал dps_vl.
За рулем автомобиля находился 19-летний местный житель, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Находке 28 января произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь семейной пары, выжила их 8-летняя дочь, за жизнь которой в настоящее время борются врачи. Виновник автоаварии задержан, в настоящее время он находится на лечении в больнице, где дежурят сотрудники полиции. Ему грозит до семи лет лишения свободы.