Жесткое смертельное ДТП произошло в Приморье: автомобиль сложился пополам

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Находке 28 января произошло серьезное ДТП, которое унесло жизнь семейной пары, выжила их 8-летняя дочь, за жизнь которой в настоящее время борются врачи. Виновник автоаварии задержан, в настоящее время он находится на лечении в больнице, где дежурят сотрудники полиции. Ему грозит до семи лет лишения свободы.