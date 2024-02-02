Жительнице села под Новосибирском вернули тело похороненного как бомжа сына

Мужчина был захоронен как безродный на Гусинобродском кладбище в Новосибирске из-за ошибки следователя.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Сын женщины по имени Дмитрий погиб 1 ноября во время пожара в частном доме. Спустя неделю мать вызвали на опознание. Личность погибшего подтвердила ДНК-экспертиза.
Однако, когда близкие собрались забрать тело, чтобы кремировать, выяснилось, что Дмитрия уже похоронили как безродного под табличкой с номером. Это произошло из-за ошибки следователя, который не сделал необходимую пометку в документах. Сибирячка написала жалобу в прокуратуру, но официального ответа до сих пор нет. И все же тело Дмитрия удалось вернуть на родину. Эксгумацию провело МУП «Ритуальные услуги». Его похоронили на Убинском кладбище.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что тело хозяина гостиницы «Золотой лев» Олега Татаринова нашли в Новосибирске.