Жительнице села под Новосибирском вернули тело похороненного как бомжа сына

Однако, когда близкие собрались забрать тело, чтобы кремировать, выяснилось, что Дмитрия уже похоронили как безродного под табличкой с номером. Это произошло из-за ошибки следователя, который не сделал необходимую пометку в документах. Сибирячка написала жалобу в прокуратуру, но официального ответа до сих пор нет. И все же тело Дмитрия удалось вернуть на родину. Эксгумацию провело МУП «Ритуальные услуги». Его похоронили на Убинском кладбище.