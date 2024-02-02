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Ревнивый мужчина набросился на бывшую жену со скальпелем в Радошковичах

Ревнивый белорус грозился убить бывшую жены медицинским скальпелем.
Источник: Комсомольская правда

В Молодечненском районе бывший муж угрожал жене медицинским скальпелем, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Скандал произошел в поселке Радошковичи. Женщина заявила в милицию на бывшего мужа, который придя домой пьяным, из ревности во время конфликта достал из кармана скальпель и стал ей угрожать. Женщина начала кричать и сказала, что вызовет милицию. Это спугнуло мужчину.

В тот вечер женщина не стала вызывать правоохранителей. Но на следующий день, когда бывший супруг снова начала угрожать, она тайком набрала 102.