Ревнивый мужчина набросился на бывшую жену со скальпелем в Радошковичах

Скандал произошел в поселке Радошковичи. Женщина заявила в милицию на бывшего мужа, который придя домой пьяным, из ревности во время конфликта достал из кармана скальпель и стал ей угрожать. Женщина начала кричать и сказала, что вызовет милицию. Это спугнуло мужчину.