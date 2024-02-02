Ревнивый мужчина набросился на бывшую жену со скальпелем в Радошковичах

В Молодечненском районе бывший муж угрожал жене медицинским скальпелем, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Скандал произошел в поселке Радошковичи. Женщина заявила в милицию на бывшего мужа, который придя домой пьяным, из ревности во время конфликта достал из кармана скальпель и стал ей угрожать. Женщина начала кричать и сказала, что вызовет милицию. Это спугнуло мужчину.
В тот вечер женщина не стала вызывать правоохранителей. Но на следующий день, когда бывший супруг снова начала угрожать, она тайком набрала 102.