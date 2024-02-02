Пьяную автоледи без прав задержали в Астане

В полиции рассказали, что стражи порядка остановили нарушительницу на пересечении улиц Сыганак и Акмешит.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
Также полицейские установили, что за езду в нетрезвом виде эту женщину лишили прав в июне 2021 года, но несмотря на отсутствие прав она снова села за руль пьяной.
«Нарушительницу водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 346 Уголовного кодекса РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения”. Автомашина помещена на коммунальную стоянку», — сообщили в полиции.