Рабочий погиб от удара током на одном из предприятий Минска

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Рабочий одного из предприятий Минска погиб от удара током, проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
По данным СК, трагический инцидент произошел накануне вечером, в четверг 1 февраля.
«В помещении покраски деталей одного из предприятий Минска обнаружен 48-летний слесарь без признаков жизни. В ходе осмотра на теле погибшего обнаружены телесные повреждения, характерные для электротравмы», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что предварительно было установлено: работник красил детали с использованием электрического пульверизатора. При ранее он коллегам говорил, что чувствует слабые удары током, но продолжал покраску.
Кроме того, как выяснилось, этот вид работ не входил в должностные обязанности мужчины.
Для определения точной причины смерти гражданина назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, ей будут заниматься специалисты ГКСЭ.