В Кашкадарье сотрудники одной из компаний срубили и выкорчевали 150 деревьев

Управление экологии Кашкадарьинской области провело очередной рейд в Касбийском районе, в ходе которого было установлено, что 150 деревьев, посаженных на берегу канала, были срублены и выкорчеваны. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.
Выяснилось, что подобные действия были совершены должностными лицами ООО To’palang HPD Holding в ходе реконструкции канала «Денов-Новкат». Также установлено, что существующие процедуры вырубки и пересадки деревьев соблюдены не были, что нарушает требования указа президента «О мерах по ускорению работ по озеленению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике».
В результате вырубки и выкорчевки деревьев ущерб флоре составил 1 млрд 165 млн 350 тыс. сумов.
По данному факту оформлены соответствующие документы и направлены в прокуратуру Кашкадарьинской области для возмещения ущерба и привлечения виновных к ответственности.