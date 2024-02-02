В Кашкадарье сотрудники одной из компаний срубили и выкорчевали 150 деревьев

Выяснилось, что подобные действия были совершены должностными лицами ООО To’palang HPD Holding в ходе реконструкции канала «Денов-Новкат». Также установлено, что существующие процедуры вырубки и пересадки деревьев соблюдены не были, что нарушает требования указа президента «О мерах по ускорению работ по озеленению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике».