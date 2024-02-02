В следовавшем из Китая в Польшу поезде таможня Забайкалья нашла контейнеры с формой ВСУ

Игнатьев отметил, что в декларации на груз значилась спортивная и рабочая одежда. При досмотре контейнеров с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выяснилось, что одежда в контейнерах сделана из более плотной ткани. «Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину», — рассказал Владимир Игнатьев (цитата по ТАСС).