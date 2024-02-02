В следовавшем из Китая в Польшу поезде таможня Забайкалья нашла контейнеры с формой ВСУ

Игнатьев отметил, что в декларации на груз значилась спортивная и рабочая одежда. При досмотре контейнеров с помощью инспекционно-досмотрового комплекса выяснилось, что одежда в контейнерах сделана из более плотной ткани. «Один контейнер выдернули, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину», — рассказал Владимир Игнатьев (цитата по ТАСС).
По его словам, на бирках не указан производитель, но есть пометка на украинском языке, свидетельствующая, что одежда является военным обмундированием. Досмотр контейнеров будет осуществляться еще примерно неделю. По словам Игнатьева, «уголовного дела еще нет».
Железнодорожный пункт пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» граничит с КНР и Монголией. По итогам десяти месяцев 2023 года ЖДПП «Забайкальск» занял первое место по количеству проходящих через пункты пропуска со стороны Китая железнодорожных составов и транспортируемых грузов. В третьем квартале через этот пункт пропуска на территорию России поставили 39 979 единиц грузов из Китая.