Иностранец приставал к детям во Владивостоке: заметили прохожие

«Некий мужчина азиатской внешности подошёл к ребёнку и долго о чем-то с ним говорил, предлагал деньги», — передает телеграм-канал dps_vl.
Прохожие, заподозрив что-то неладное, забрали ребенка от мужчины азиатской внешности.
По неподтвержденным данным о произошедшем было сообщено в полицию, после чего мужчину задержали.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье задержали 27-летнего виновника смертельного ДТП в Находке, где погибла семейная пара. В настоящее время он находится в больнице на лечение, где дежурят сотрудники полиции.