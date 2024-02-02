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Иностранец приставал к детям во Владивостоке: заметили прохожие

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля, ФедералПресс. Во Владивостоке местные жители заметили мигранта, который приставал к детям. Неладное заподозрили прохожие.

«Некий мужчина азиатской внешности подошёл к ребёнку и долго о чем-то с ним говорил, предлагал деньги», — передает телеграм-канал dps_vl.

Прохожие, заподозрив что-то неладное, забрали ребенка от мужчины азиатской внешности.

По неподтвержденным данным о произошедшем было сообщено в полицию, после чего мужчину задержали.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье задержали 27-летнего виновника смертельного ДТП в Находке, где погибла семейная пара. В настоящее время он находится в больнице на лечение, где дежурят сотрудники полиции.