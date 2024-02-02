Начальника военного снабжения воронежской Военно-воздушной академии заподозрили в крупном мошенничестве

Воронежский гарнизонный суд отправил в СИЗО начальника военного снабжения Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Мужчину заподозрили в крупном мошенничестве. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в суде сегодня, 2 февраля.
Там пояснили, что начальник военного снабжения стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве путем обмана и с превышением должностных полномочий. Его возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупный размер).
25 января суд избрал ему меру пресечения. Высокопоставленный военный проведет в изоляторе почти два месяца — по 22 марта включительно.
По информации СМИ, обвиняемый занимал пост «начвеща», то есть руководил закупками летно-технического обмундирования. Однако при проверке у него выявили недостачу. Предварительно, сумма составляет 10 млн рублей.
Ранее бывшему замначальнику Военно-воздушной академии дали 8 лет колонии за взятку.