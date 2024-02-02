Начальника военного снабжения воронежской Военно-воздушной академии заподозрили в крупном мошенничестве

Воронежский гарнизонный суд отправил в СИЗО начальника военного снабжения Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Мужчину заподозрили в крупном мошенничестве. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в суде сегодня, 2 февраля.