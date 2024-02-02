В Калининграде работник автосервиса угнал автомобиль клиента и устроил ДТП

В Калининграде 26-летний ремонтник из автосервиса на Московском проспекте угнал БМВ клиента, катался по городу и устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Работника мастерской задержали, сумму ущерба предстоит установить.
Угнанный авто полицейские обнаружили со следами ДТП на парковке возле дома злоумышленника в одном из поселков Багратионовского района.
Выяснилось, что машина принадлежит 28-летнему калининградцу. Он оставил ее на окраску кузова еще в октябре прошлого года, перед уходом в рейс.
Заведено уголовное дело.