В Перми ушла в школу и пропала 16-летняя девочка с пирсингом в носу

Волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили perm.aif.ru, что в Перми пропала 16-летняя девочка с пирсингом в носу.
«Ксения Шмураткина вышла из дома в Орджоникидзевском районе 18 января около 8.20. Родителям она сказала, что направляется в школу. Домой девочка не вернулась. На связь с близкими она выходила в последний раз 25 января», — рассказали perm.aif.ru в отряде «ПрикамьеПоиск».
Приметы: на вид 14−16 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложение, чёрные волосы до плеч, глаза голубые. В перемычке между ноздрями пирсинг.
Девочка была одета в чёрные короткую куртку, шапку-бандитку, брюки и бежевые ботинки-берцы.
Информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми ищут пропавшего три месяца назад 34-летнего Ивана Вяткина. Он пропал 26 октября. О пропаже мужчины сообщил отряд «Лиза Алерт».