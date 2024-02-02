Воронежцы начали получать сообщения об отравленной воде

Горожане начали получать сообщения о том, что нельзя пить воду из-под крана, сообщает пресс-служба Росводоканала Воронежа.
Однако в ведомстве заявили, что эти данные — фейк: «Вода, поступающая в краны воронежцев, соответствует всем нормам СанПиН. Лаборатория качества воды ежечасно проводит мониторинг состояния воды из каждой скважины, на всех этапах водоподготовки и в разводящей сети».
Воронежская вода проходит оценку качества сразу по 30 показателям. Сотрудники Росводоканала уверяют, что специалисты исследуют воду на запах, привкус, цветность, мутность, жесткость и анализируют её химический состав. Вода точно не отравлена.