Воронежцы начали получать сообщения об отравленной воде

Однако в ведомстве заявили, что эти данные — фейк: «Вода, поступающая в краны воронежцев, соответствует всем нормам СанПиН. Лаборатория качества воды ежечасно проводит мониторинг состояния воды из каждой скважины, на всех этапах водоподготовки и в разводящей сети».