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В Челябинске и Коркино нашли кошек с бешенством, объявлен карантин

В Челябинске и Коркино нашли кошек с бешенством — в локациях, где находились больные животные, объявлен карантин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Распоряжение, которым устанавливаются ограничительные мероприятия, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что домашние кошки с опасной инфекцией были обнаружены в Советском районе Челябинска, в квартире на улице Авторемонтная, и Коркино, в доме по улице Лесная.

В обоих случаях радиус, где введен карантин, составляет до 2 километров от границы эпизоотического очага.

В жилище хозяев животных запрещен вход посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы, ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, а также действует ряд других спецмер.

здоровье