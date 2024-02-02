В Челябинске и Коркино нашли кошек с бешенством, объявлен карантин

Распоряжение, которым устанавливаются ограничительные мероприятия, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что домашние кошки с опасной инфекцией были обнаружены в Советском районе Челябинска, в квартире на улице Авторемонтная, и Коркино, в доме по улице Лесная.
В обоих случаях радиус, где введен карантин, составляет до 2 километров от границы эпизоотического очага.
В жилище хозяев животных запрещен вход посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы, ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, а также действует ряд других спецмер.