Житель Башкирии больше двадцати лет хранил дома взрывчатку

В Башкирии житель Ишимбайского района больше двадцати лет хранил дома взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба Ишимбайского городского суда.
Судом установлено, что 53-летний мужчина с 1996 года незаконно хранил по месту своего проживания 3 тротиловые шашки и 2 детонатора. При этом каких-либо мер и действий по их добровольной сдаче не предпринимал.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 10 тысяч рублей.