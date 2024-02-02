Падение автобуса в воронку в Майкаине: какие новые находки на месте трагедии

АЛМАТЫ, 2 фев — Sputnik. На месте ведения поисковых работ рудника АО «Майкаин Золото» сегодня были обнаружены и подняты на поверхность новые детали: каска спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, ручная радиостанция спасателя «XFERRA».
Об этом сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.
Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство неработающей шахты провалился автобус с четырьмя людьми, двоих из которых нашли мертвыми. Поиски оставшихся людей и автобуса продолжаются до сих пор.
Аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы ведутся в очень сложных условиях, имеются постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали:
неудовлетворительная организация производства работ;
не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото»;
не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.
Комиссия установила 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.