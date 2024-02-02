Петербуржца арестовали за проникновение в кабину машиниста в метро

Установлено, что 24 января в 17.30 на станции метро «Новочеркасская» петербуржец открыл кабину своим ключом, который остался у него с прежнего места работы. Затем он вошел в нее и сделал несколько фотоснимков.
Нарушителя задержали уже на выходе из кабины. Его привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ — неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.
В суде мужчина раскаялся в своем поступке. По его словам, перед этим он поспорил с приятелем, что сможет войти в кабину машиниста поезда.