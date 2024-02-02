Стая собак терроризирует жильцов ЖК на Вторчермете

— Важно отметить, что собаки, побывавшие в приюте, могут стать агрессивными в стае. Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону 8 (343) 382−45−28 или через электронную приемную на официальном портале екатеринбург.рф, — рассказали «КП-Екатеринбург» в «Спецавтобазе».