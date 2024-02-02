Стая собак терроризирует жильцов ЖК на Вторчермете

В Екатеринбурге жители ЖК «Весна» на Вторчермете пожаловались на два десятка собак. Животные терроризируют горожан. Родители боятся, что собаки могут напасть на детей. Об этом сообщили очевидцы изданию Е1.
Информацию о недовольствах «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города. Несколько жалоб поступило в мэрию. Каждое из них было обработано.
— Состоялось несколько выездов группы отлова. Работа будет продолжена до того момента, пока собак не удастся поймать. Ближайший выезд запланирован на предстоящие выходные, — рассказали в администрации.
Информацию об отлове подтвердили и в ЕМУП «Спецавтобаза». Всего было поймано шесть бездомных собак. Все эти животные попали в приют, прошли стерилизацию, чипирование и были выпущены на прежние место.
— Важно отметить, что собаки, побывавшие в приюте, могут стать агрессивными в стае. Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону