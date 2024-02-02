Трагедия, напомним, произошла летом 2023 года на территории фермы Салаушского поселения Агрызского района. Осужденный, как считает следствие, решил прокатить своего племянника без шлема на квадроцикле, однако в ходе поездке мальчик вылетел со своего места и ударился о землю. Он скончался от полученных травм.
При этом родители погибшего пытались убедить сотрудников полиции, что их сын неудачно упал с крыши сарая. Но правоохранители в эту версию не поверили.
Вину водитель квадроцикла полностью признал. Приговор может быть обжалован.
«Ъ-Казань».
Татарстанцу дали год исправительных работ за гибель ребенка на квадроцикле
В Агрызе суд приговорил жителя Набережных Челнов к одному году исправительных работ по делу о гибели семилетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Трагедия, напомним, произошла летом 2023 года на территории фермы Салаушского поселения Агрызского района. Осужденный, как считает следствие, решил прокатить своего племянника без шлема на квадроцикле, однако в ходе поездке мальчик вылетел со своего места и ударился о землю. Он скончался от полученных травм.