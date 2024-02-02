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Татарстанцу дали год исправительных работ за гибель ребенка на квадроцикле

В Агрызе суд приговорил жителя Набережных Челнов к одному году исправительных работ по делу о гибели семилетнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Источник: Коммерсантъ

Трагедия, напомним, произошла летом 2023 года на территории фермы Салаушского поселения Агрызского района. Осужденный, как считает следствие, решил прокатить своего племянника без шлема на квадроцикле, однако в ходе поездке мальчик вылетел со своего места и ударился о землю. Он скончался от полученных травм.

При этом родители погибшего пытались убедить сотрудников полиции, что их сын неудачно упал с крыши сарая. Но правоохранители в эту версию не поверили.

Вину водитель квадроцикла полностью признал. Приговор может быть обжалован.

«Ъ-Казань».

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