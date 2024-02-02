Подтоплениями в Ростове занялись ученые-гидрологи

— Предстоит основательный научный анализ причин ситуации с последующим предложением эффективных путей ее преодоления. Сейчас мы — в начале пути, — говорит заместитель руководителя ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» Герман Сенчуков. — Сделать выводы немедленно невозможно. Но при этом очевидно, что настолько сложной гидрометеорологической обстановки, какая сложилась этой зимой, нам наблюдать не приходилось давно. В моей практике это был разлив Дона в 1994 году, когда половодье заняло колоссальные зоны. Сейчас промерзание почвы, ледяной дождь — экстремальные погодные явления. Немедленный ответ дать невозможно: необходимо анализировать топографию, необходима инженерная разведка.