Подтоплениями в Ростове занялись ученые-гидрологи

Одно из первых выездных совещаний по комплексному преодолению проблемы массовых подтоплений в целом ряде районов донской столицы провела администрация Ростова-на-Дону. Места чрезвычайной ситуации осмотрели руководители управления по ГО и ЧС муниципалитета, представители администраций районов города, эксперты научно-исследовательских организаций.
— Первые тревожные сигналы от ростовчан наше ведомство стало получать в декабре 2023 года, — рассказывает заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону Алексей Калеганов. — Мы отреагировали оперативно. Спецтехника направляется немедленно. Всего с начала года на нынешний день в разных районах города откачано свыше 110 тыс. куб. м воды. И эта работа не останавливается.
2 февраля эти работы интенсивно велись в СНТ «Вираж», в третьем Связном переулке. Он и стал первым адресом, который посетили представители муниципалитета, эксперты-гидрологи, журналисты.
— Предстоит основательный научный анализ причин ситуации с последующим предложением эффективных путей ее преодоления. Сейчас мы — в начале пути, — говорит заместитель руководителя ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» Герман Сенчуков. — Сделать выводы немедленно невозможно. Но при этом очевидно, что настолько сложной гидрометеорологической обстановки, какая сложилась этой зимой, нам наблюдать не приходилось давно. В моей практике это был разлив Дона в 1994 году, когда половодье заняло колоссальные зоны. Сейчас промерзание почвы, ледяной дождь — экстремальные погодные явления. Немедленный ответ дать невозможно: необходимо анализировать топографию, необходима инженерная разведка.
Городские власти настроены решительно. Тем более, что исследовательская работа с последующей выработкой и реализацией инженерных решений будет вестись одновременно в разных районах Ростова-на-Дону: в Октябрьском, Советском, Первомайском. Здесь наибольшее количество сообщений о подтоплениях в СНТ. В ряде случаев страдают даже жилые помещения, а не только приусадебные участки и подвалы.
-Администрация города намерена радикально решить проблему подтоплений в домохозяйствах ростовчан. Тем более, что в этот короткий период с середины декабря уже получено более двух сотен обращений, — объясняет Алексей Калеганов. — Поэтому и привлекаем науку в лице экспертов-гидрологов. Все процессы запущены в оперативном режиме.
— Имеются очень серьезные и эффективные инженерные решения, которые проработаны десятилетиям. После завершения проектных работ они будут реализованы и дадут необходимый результат, — заверил Герман Сенчуков.