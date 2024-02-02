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Проведение фестиваля «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2025 год

КАЛУГА, 2 февраля. /ТАСС/. Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти летом 2024 года в Калужской области, перенесли на более поздний срок. Планируется, что мероприятие пройдет в 2025 году, сообщили организаторы в официальной группе фестиваля в «ВКонтакте».
Источник: РИА "Новости"

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что купленные билеты будут автоматически действительны для будущего мероприятия.

Фестиваль «Нашествие» планировалось провести 26—28 июля 2024 года в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области. Последний раз «Нашествие» проводили в 2019 году в Тверской области.

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