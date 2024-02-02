Проведение фестиваля «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2025 год

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Особенно больно делать это в год 25-летия любимого фестиваля, но, увы, обеспечить в этом году необходимый уровень безопасности для наших гостей, артистов и персонала — это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях», — говорится в сообщении.