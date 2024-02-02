Банк России предупреждает о новой схеме мошенников

«В июне 2022 г. Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 г. — номиналом 5 тыс. рублей. Новые банкноты поступают в оборот постепенно. Старые банкноты остаются в обращении наравне с новыми и выходят из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать на новые. Если вас принуждают к обмену — это мошенники», — подчеркивает управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.