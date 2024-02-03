На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На подлете к Воронежу сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — говорится в публикации.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Так, в четверг утром над Воронежской областью уничтожили два БПЛА.