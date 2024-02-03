Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запущенная WhatsApp прошлым летом возможность демонстрировать экран во время видеозвонка помогает мошенникам собирать личные данные граждан, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Источник: © РИА Новости

По его мнению, демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — то же самое, что звать его домой, ведь в смартфоне у нас находятся вся важная информация, в том числе, касающаяся финансов.

«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», — пояснил специалист.

Зная все это, аферисты смогут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, добавил он.

связь
Интернет