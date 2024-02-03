Раскрыто, как россиян обманывают с помощью новой функции WhatsApp

По его мнению, демонстрировать экран незнакомцу во время разговора — то же самое, что звать его домой, ведь в смартфоне у нас находятся вся важная информация, в том числе, касающаяся финансов.
«Имея доступ к экрану, мошенник может узнать о пользователе очень много: какими банковскими приложениями он пользуется, в каких магазинах заказывает товары, в каких социальных сетях зарегистрирован», — пояснил специалист.
Зная все это, аферисты смогут использовать методы социальной инженерии или просто взломать аккаунты пользователей, добавил он.