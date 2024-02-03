Обманывала доверчивых стариков: 3,5 года условно получила 20-летняя жительница Хабаровска за мошенничество

Как удалось выяснить в ходе следствия, с пожилыми людьми связывались неустановленные лица. В ходе разговоров мошенники убеждали своих жертв в том, что им нужно передать деньги курьеру. 20-летняя девушка приезжала и забирала все, что успевали собрать обманутые люди и переводила их «работодателям», оставляя себе около 10%. Таким образом у четырех человек удалось похитить больше 600 тысяч рублей.