Обманывала доверчивых стариков: 3,5 года условно получила 20-летняя жительница Хабаровска за мошенничество

В Хабаровске прошел суд в отношении 20-летней местной жительницы. Она исполняла роль курьера в мошеннической схеме. Ее «работодателей» найти пока не удалось.
Как удалось выяснить в ходе следствия, с пожилыми людьми связывались неустановленные лица. В ходе разговоров мошенники убеждали своих жертв в том, что им нужно передать деньги курьеру. 20-летняя девушка приезжала и забирала все, что успевали собрать обманутые люди и переводила их «работодателям», оставляя себе около 10%. Таким образом у четырех человек удалось похитить больше 600 тысяч рублей.
Подсудимая частично возместила ущерб. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 4 года.
Иски потерпевших удовлетворены полностью.