Автобус провалился в землю: поиски могут приостановить

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО «Майкаинзолото». Всего в автобусе находились четыре человека.